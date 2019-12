Bezirksvorsteher: Tillers wohl unerreichbarer Rekord

So erklärt sich, dass aktuell nach Erich Hohenberger in Sachen Amtszeit lange nichts kommt. Auf Platz zwei rangiert derzeit Ilse Pfeffer ( SPÖ). Die studierte Psychologin ist seit 2002 Bezirksvorsteherin in Hernals. Dahinter liegen ebenfalls drei Rote: Franz Prokop ( Ottakring, seit 2004) sowie ex aequo Hannes Derfler ( Brigittenau, 2008) und Gerhard Zatlokal ( Rudolfsheim, 2008).

An sich haben die Grünen das Image einer jungen Partei, bei ihrem Personal setzen aber auch sie oft auf Kontinuität. Das gilt auch für die Bezirke: Thomas Blimlinger (Neubau) war nicht nur der erste grüne Bezirksvorsteher, er hielt sich auch mit 16 Jahren relativ lange in dieser Position (2001 bis 2017). Damit liegt er derzeit noch weit vor allen grünen Parteikollegen in diesem Amt.