Podcast: Wie punkten die Wiener Parteichefs bei der Wahl?

Dass die ÖVP im Herbst ein Ergebnis haben wird, über das sie sich freuen, kann, davon ist Bachmayer überzeugt. "Die ÖVP wird, was die Stimmenzuwächse betrifft, der absolute Hauptgewinner dieser Wahl sein."

FPÖ stürzt ab

Die FPÖ mit hingegen werde drastisch abstürzen: "Die freiheitliche Partei wird sich Dritteln, das ist natürlich ein drastischer Verlust." Das liege nicht zuletzt daran, dass Heinz-Christian Strache selbst ins Rennen gehen wird - und der FPÖ einige Stimmen wegnehmen wird.

Welchen Einfluss Strache auf Koalitionsmöglichkeiten hat und an wen die verlorenen Stimmen der FPÖ noch wandern werden - all das hören Sie in der aktuellen Folge von "Nur in Wien".