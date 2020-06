Birgit Hebein: Die Frau, die keinem mehr traut

Maria Vassilakou hatte es geschafft. Schon ihrer ersten Amtsperiode als Wiener Vizebürgermeisterin wurde ihr in den sozialen Medien ein eigener Hashtag gewidmet. Egal, was in der Stadt schief lief – und war es nur das Wetter –, wurde ironisch mit #thanksvassilakou kommentiert.

Ihre Nachfolgerin Birgit Hebein ist auf dem besten Wege, ähnlich stark zu polarisieren. Das überrascht. Denn am Anfang war die Kritik an Hebein eine ganz entgegengesetzte. Hebein sei zu farblos, ein leichtes Spiel für die SPÖ, hieß es.

Heute – 10 Begegnungszonen, 20 Fußgängerstraßen und 4 Pop-up-Radwege später – würde das wohl niemand mehr behaupten.

Hebein hat sich ein klares Profil erarbeitet. Aber zu welchem Preis?