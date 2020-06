City-Verkehrskonzept: Ludwig gibt vorerst kein grünes Licht

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) gibt vorerst noch kein grünes Licht für die geplante Verkehrslösung in der City, die ein teilweises Fahrverbot für Nicht-Anrainer vorsieht. Er will das Konzept erst prüfen. Das sagte er nach einem Gespräch mit Bezirksvorsteher Markus Figl (ÖVP) und Verkehrsstadträtin Birgit Hebein (Grüne), das am Montag im Rathaus stattgefunden hat.

"Viele offene Punkte"

Die Unterredung selbst ging unter Ausschluss der Öffentlichkeit über die Bühne. "Es war ein interessantes, vertiefendes Informationsgespräch", berichtete der Stadtchef danach im Gespräch mit Journalisten. Für ihn habe es "viele offene Punkte" gegeben. Manches habe geklärt werden können.

Noch offen ist laut dem Bürgermeister aber etwa noch die Frage, wer das Einfahrtsverbot kontrolliert. Für die Polizei sei dies eine große zusätzliche Aufgabe, dabei sehe er jetzt schon keinen "Personalüberfluss" bei der Exekutive, wie er betonte.