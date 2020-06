Ludwig könnte City-Fahrverbot in Wien kippen

Dem Vernehmen nach ist der Bürgermeister durchaus nicht abgeneigt, das Projekt noch zu kippen – oder zumindest zu verzögern. Rein rechtlich wäre das möglich.

Etwa, weil die Verordnung, die es für das Fahrverbot zwingend braucht, noch von der Magistratsdirektion und dem (im dortigen Geschäftsbereich Recht angesiedelten) Verfassungsdienst geprüft werden muss. Und das „könnte natürlich seine Zeit dauern“, wie man hört.

Tage der Koalition gezählt

Dass Ludwig vielleicht bald eine härtere Gangart wählt, hat auch damit zu tun, dass die Tage der Koalition gezählt sind: Am Mittwoch ist die vorerst letzte wichtige Gemeinderatssitzung, bei der es noch gemeinsame Beschlüsse von Rot und Grün braucht. In der Folgewoche erfolgt der Rechnungsabschluss. Die nächste Sitzung ist erst kurz vor der Wahl – am 30. September.

Am Mittwoch steht noch mindestens ein großer Beschluss an – und zwar die sogenannte „nachträgliche Genehmigung“ des Gastro-Gutscheins, der diese Woche an 950.000 Wiener Haushalte zugestellt wird.