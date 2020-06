Podcast: Kampf um die Straße - Frau Hebein, warum machen Sie das?

Fahrverbot in der Wiener Innenstadt, Pop-up-Radwege, temporäre Begegnungszonen: An umstrittenen Verkehrs-Projekten wie diesen kommt aktuell niemand vorbei. Und damit auch nicht an der grünen Vizebürgermeisterin Birgit Hebein, die dafür verantwortlich ist. Über sie wird derzeit wohl am meisten diskutiert.

Daher widmet sich der KURIER ihr und ihren Verkehrs-Projekten - dieses Mal in einer besonders ausführlichen Folge von "Nur in Wien".

Die temporären Beggnungszonen hätten nur bedingt funktioniert, sagt Hebein im exklusiven Interview. "Da gibt es eine enorme Hemmschwelle, sich die Straße zu nehmen." Wo nötig, werde sie das Konzept daher nachbessern. Aber: "Ich reagiere nicht auf jeden emotionalen Zuruf.“