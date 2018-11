Grüne Spitzenwahl: Wie die Zweite zur Nummer 1 wurde

Die neue Spitzenkür

Der Wählerkreis

Stimmberechtigt waren erstmals nicht nur 1548 Parteimitglieder, sondern auch 1849 Grün-Affine, die sich gegen Zahlung von 15 Euro registriert hatten.

Das Ergebnis

Gewählt wurde per Brief, rund 2500 Personen haben ihre Stimme abgegeben. Für Kurzentschlossene wurde am Montag ein Wahllokal eingerichtet. Die Auszählung startete um 17 Uhr und dauerte bis spätabends.