Neue Frontfrau Birgit Hebein soll rot-grüne Ehe sichern

Termin mit Vassilakou

Hebein wird die Grünen nicht nur in die für 2020 angesetzte Wien-Wahl führen, sondern auch Vizebürgermeisterin werden und die Agenden von Amtsinhaberin Vassilakou übernehmen: Stadtplanung und Verkehr sind zwei hochkomplexe, eher technische Ressorts.

Ob sich die glühende Sozialpolitikerin rasch zurechtfinden wird – da ist man im Rathaus noch skeptisch. Morgen, Mittwoch, wollen Vassilakou und Hebein bei einem Treffen die Übergabe besprechen.

Bis Sommer 2019 will sich Vassilakou zurückziehen, kündigte sie zuletzt an. Dass die Entscheidung endlich gefallen ist, wird in der Partei als Erleichterung empfunden. Auch die Stadtregierung atmet auf: Kaum war im Jänner 2018 die Nachfolgedebatte in der SPÖ geklärt, nahm jene bei den Grünen Fahrt auf. Jetzt ist wieder mehr Raum für inhaltliche Arbeit.