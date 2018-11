Birgit Hebein ist die neue Nummer eins der Wiener Grünen

Die nächste Spitzenkandidatin der Wiener Grünen heißt Birgt Hebein. Das steht nun – nach monatelangen Spekulationen – fest. Damit ist fix, wer die größte Landesorganisation der Grünen an vorderster Front in die Wien-Wahl führt, die für 2020 angesetzt ist. Offen bleibt, wann Hebein die bisherige Front-Frau Maria Vassialkou auch in der Stadtregierung ablöst.

Die 51-Jährige, die seit 2010 im Gemeinderat ist, wird am Dienstag ihre erste Pressekonferenz als Spitzenfrau der Wiener Grünen geben.