Umfrage zur Wien-Wahl: Strache ist das Zünglein an der Waage

Bei der Nationalratswahl 2019 sei es den Grünen dank Werner Kogler noch gelungen, zusätzliche Stimmen aus neuen Wählerschichten zu holen. „Das ist mit Hebein in Wien völlig auszuschließen.“

Stark schneidet Hebein in den klassischen Grün-Hochburgen in den Wiener Innenstadtbezirken ab. In den Bezirken 1 bis 9 würden ihr bei einer Direktwahl 18 Prozent die Stimme geben. In den Bezirken 10 bis 23 sind es hingegen nur 5 Prozent.

47 Prozent für Rot-Grün

Zurück zur entscheidenden Frage: Welche Koalition wünschen sich die Wienerinnen und Wiener nach der Wahl? 47 Prozent sprechen sich für die Fortführung von Rot-Grün aus – wobei die Zustimmung unter Grün-Wählern deutlich höher ist als unter SPÖ-Anhängern.