Bürgermeister Ludwig fordert Evaluierung von Pop-up-Radwegen

Die vier Pop-up-Radwege, die es mittlerweile in Wien gibt, haben zuletzt für Verstimmung in der rot-grünen Stadtregierung gesorgt. Nun fordert Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) eine Evaluierung dieser Maßnahmen.

Man werde sehen, wie stark die Radwege angenommen werden, sagte er am Mittwoch in der Fragestunde des Wiener Gemeinderats. "An den Wochenenden stellt sich das anders dar, als während der Woche. Ich gehe davon aus, dass das nach einem Probezeitraum zu evaluieren sein wird."

Dabei gehe es insbesondere um die Frage, welche Auswirkungen die Radwege auf andere Verkehrsteilnehmer - etwa Autolenker - haben.