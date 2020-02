Wie Michael Ludwig seine Partei verschweigt

In Parteikreisen gibt man sich gelassen – und stützt den Kurs. Man weiß: Der Bürgermeister selbst hat höhere Zustimmungswerte als die Partei. Mehr als 40 Prozent würden ihm bei einer Direktwahl ihre Stimme geben, heißt es. Die Wiener SPÖ liegt derzeit bei maximal 36 Prozent. Ludwigs Strategie passt auch zu einem Trend, auf den man in der SPÖ gerne verweist: Bei Landeswahlen wurden zuletzt – etwa in der Steiermark und dem Burgenland – immer die Amtsinhaber gestärkt. Ludwig setzt auf den „Bürgermeister-Bonus“.

Wie ist die Homepage handwerklich gemacht? „Sie wirkt in ihrer Anmutung aristokratisch und nüchtern. Sie zeigt nicht die soziale Wärme, für die die SPÖ stehen will, sondern ist emotionslos“, sagt der Wiener Social-Media-Experte Philipp Ploner zum KURIER. „Aber Wahlen gewinnt man mit Emotionen.“

Auch der Social-Media-Auftritt des Bürgermeisters sei bisher „zu brav“: Egal ob Facebook oder Instagram – alles wirke, „als wolle man keinen Fehler machen und nirgends anecken“, sagt Ploner. „So etwas sieht sich online doch niemand an.“

Ein Beispiel? Jenes Youtube-Video, das Ludwig anlässlich seiner großen Rede am Dienstag online stellte, hatte 24 Stunden nach Veröffentlichung gerade einmal 297 Aufrufe.