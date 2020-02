Wien-Wahl: Michael Ludwig setzt auf rote Klassiker

„Ich werde nicht in den Wahlkampf starten“, betont Michael Ludwig am Dienstag zu Beginn seiner Rede – um dann genau das zu tun. Vor 100 SPÖ-Funktionären, Parteimitgliedern und Unternehmern verrät der Wiener Bürgermeister in der Eventlocation K47 die Themen, die die Roten die nächsten Monate in der Bundeshauptstadt trommeln werden.

Ein früher Auftakt, aber es geht im kommenden Oktober um viel: In Umfragen dümpelte die SPÖ zuletzt in ihrer Hochburg Wien bei rund 35 Prozent dahin, was einen historischen Tiefstand bedeuten würde. Erstmals ist auch eine Rathaus-Mehrheit aus ÖVP, Grünen und Neos ein denkbares Szenario. Und zuletzt sorgten die Roten vor allem mit internen Querelen für Schlagzeilen.