Warum Rendi-Wagner nun das Aus als SPÖ-Chefin droht

Das beginnt schon bei der Beteiligung. An der letzten Mitgliederbefragung gegen CETA 2016 haben nur 7,5 Prozent der Mitglieder oder 14.400 Personen teilgenommen, obwohl der damals neue Parteichef Christian Kern und die gut organisierte Gewerkschaft dafür mobilisiert hatten. Das sei eine überraschend gute Beteiligung gewesen, befand der damalige Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler. Üblich sei nämlich eine Teilnahme von nur drei bis fünf Prozent.

Teures Unterfangen

Zurück zu Rendis riskantem Unterfangen: Nicht alle SPÖ-Mitglieder sind per eMail erreichbar, zumal sich viele ältere Menschen darunter befinden. Diese müssen nun per Post angeschrieben werden, und es muss wohl auch ein Rückporto beigelegt werden. Macht nach dem billigsten Tarif 1,40 € pro Mitglied, würde also für 100.000 Mitglieder also 140.000 € kosten. "Das ist angesichts der klammen Parteikasse kein Klacks", sagt ein SPÖ-Haudegen.

Rendi erklärte Beschluss für unnötig

Dass die SPÖ-Funktionäre eifrig Klinken putzen und für ein positives Votum für ihre Vorsitzende werben werden, ist nicht sonderlich wahrscheinlich. Die jüngste Aktion von Rendi-Wagner hat auch bei vielen, die bisher zu ihr standen, Zweifel genährt, ob sie die Richtige sei.

Rendi-Wagner hatte im Vorfeld niemanden in ihr Vorhaben eingeweiht und dem verdutzten SPÖ-Vorstand am vergagenen Freitag erklärt, sie brauche für die Basisabstimmung über ihre Person gar keine Zustimmung der Gremien, denn es handle sich um eine „persönliche Frage“. Eine Abstimmung über die Parteivorsitzende sei „keine Privatsache“, entgegneten ihr erzürnte SPÖ-Vorständler.

Von den grundsätzlich 71 SPÖ-Vorstandsmitgliedern waren nur 27 anwesend, 13 stimmten - zum Teil zähneknirschend - für Rendis Vorhaben, zehn dagegen, vier enthielten sich.

SPÖ fürchtet Personaldebatte

Quer durch Österreich, vor allem aber im wahlkämpfenden Wien herrscht Verärgerung. Denn die SPÖ schlittert nun sehenden Auges in eine Personaldebatte. Die Rechnung lautet so: Bei einer absehbaren Beteiligung von weit unter 50 Prozent ist eine eindrucksvolle Bestätigung der Obfrau fast ein Ding der Unmöglichkeit. Man müsse sich vielmehr auf ein Ergebnis einstellen, wonach von 100 Parteimitgliedern es nur schätzungsweise 20 für wert befinden, Rendi mit ihrer Stimme zu unterstützen. „Wenn so ein Ergebnis nach wochenlangem Abstimmen und Auszählen Ende April vorliegt, dann wird die Personaldebatte erst richtig losgehen“, schätzt ein erfahrener SPÖ-Funktionär im Gespräch mit dem KURIER.

Neuer Name: Michael Ludwig