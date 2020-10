Wer in das altehrwürdige Gebäude am Schottentor zieht

In den Hauptstädten Europas liest man auf Häusern im Stadtinneren und an den besten Adressen Namen der großen digitalen Konzerne. Google oder LinkedIn leuchten etwa im Zentrum von Dublin. Amazon und Apple-Schilder erstrahlen an den Fassaden in Madrids Innenstadt. Könnte das in Wien auch bald passieren?

Das "weiße Haus" am Schottentor

Eines der prestigeträchtigsten Häuser in Wien, das „Weiße Haus“ am Schottentor, in dem sich lange die ehemalige Bank-Austria-Zentrale befand, wird seit 2018 umgebaut. Schweren Herzens mussten die Bank-Mitarbeiter damals das ehrwürdige Gebäude verlassen und in die neue moderne Zentrale – ohne fixen Sitzplatz – am Austria Campus beim Messegelände (Leopoldstadt) ziehen.

Der KURIER hat recherchiert, wer in die historischen Räumlichkeiten direkt am Schottentor einziehen wird.