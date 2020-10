223 Zimmer: Ein neues Hotel für die Donaustadt

In einem davon sollen künftig Messegäste, Geschäftsreisende und Wien-Besucher nächtigen. Und zwar in sogenannten "Serviced Residences" also Studios und Apartments, die entweder ein oder zwei Schlafzimmer haben. Eine Bar und ein Fitnesscenter soll es im neuen "Citadines Danube City Vienna" ebenfalls geben. Man wirbt mit guter U-Bahn-Anbindung (zehn Minuten entfernt) und somit der Nähe zu Wiens wichtigsten Sehenswürdigkeiten.

Für den Betrieb hat "The Ascott Limited" bereits einen Managementvertrag zur Verwaltung des Hotels mit der Signa Real Estate und der Are Real Estate abgeschlossen.

Auch das Stadtentwicklungsprojekt "Vienna Twenty Two" ist ein Projekt von Signa und Are. Sie investieren 350 Millionen Euro in Kagran.