Ein Fotoprojekt zeigt, wie die Menschen in Wien wohnen

„Wie Wien wohnt“ funktioniert ähnlich. Wer sich in seiner Wohnung fotografieren lassen will, schreibt die Initiatorinnen über den Instagram-Account an, macht sich einen Termin fürs Foto aus und lässt sich dann an dem Ort in der Wohnung fotografieren, an dem man sich am liebsten/am öftesten aufhält.

Da ist Ben, 1050, auf seinem Hängebett über der Küche. Die Beine baumeln, der Blick ist aufs Handy gerichtet. In der Küche drunter steht eine halb volle Flasche Rotwein, es gibt Eier, einen Wasserkocher, Geschirrtücher.