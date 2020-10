10 Jahre Instagram: Als die Welt einen Filter bekam

Instagram hat aber nicht nur die bildliche Darstellung von Alltag geändert, sondern auch den Alltag selbst, gibt die Wiener Soziologin Maria Schlechter zu bedenken. Wohl jeder, der in den vergangenen Jahren mit internetaffinen Freunden in einem schicken Lokal essen war, kann das bestätigen: Vor dem ersten Bissen wird der Teller ins rechte Licht gerückt und abfotografiert. „Insofern prägt Instagram auch, wie wir Tätigkeiten im Alltag nachgehen und was wir wahrnehmen“, sagt Schlechter. „Das Posten von Bildern ist Teil des Alltags geworden und meist so routinisiert, dass es nur wenige Sekunden in Anspruch nimmt.“