Dieser Instagram-Account zeigt: Alltagsrassismus gibt es auch bei uns

Hinter dem Account steht der deutsche Medienmanagement-Student Dominik Lucha, der bis vor Kurzem nichts mit Aktivismus am Hut hatte. Als der Tod des schwarzen US-Amerikaners George Floyd weltweite Proteste auslöste, begann der 29-Jährige, die Rassismus-Erfahrungen seiner Mitmenschen zu sammeln und zu teilen. „Viele behaupten, Rassismus gebe es nur in den USA. Das sagt man so leicht als weißer Mensch, der das selber nie erlebt hat.“ Darauf bezieht sich auch der Titel seines Projekts, „Was ihr nicht seht“: „Viele sehen es nicht, weil sie nicht dabei sind, oder weil sie denken, dass es nicht so schlimm ist. Durch die persönlichen Geschichten wird alltäglicher Rassismus greifbarer.“