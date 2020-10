Voll dekoriert: So wohnt Österreich

Die Werbeagentur Jung von Matt hat schon seit 2004 ein durchschnittlich-deutsches Wohnzimmer der – no na – Familie Müller in ihrem Hamburger Büro stehen. Die Müllers haben es – wohl wie auch die Österreicher – gerne schön gemütlich. Seither haben die Kreativen den Raum trotz der deutschen Gemütlichkeit zwei Mal streng nach deutscher Gründlichkeit nach statistischen Daten umgestaltet. So ist etwa der Veloursteppich verschwunden und durch einen Laminatboden ersetzt worden.

Ganz verschwunden ist der CD-Turm. Und wer nennt heute überhaupt noch einen Videorekorder sein Eigen? Auch der PC-Tisch in der Wohnzimmerecke ging den Weg alles Irdischen. Weil die Müllers mit dem Laptop auf der Couch sitzen. Die ist übrigens seit 2004 in Richtung Fernseher ausgerichtet. Das wird sich so schnell nicht ändern. Wie auch die Liebe zu Familienfotos.

Familienfotos

Es könnte sein, dass die Familienbilder ein wenig untergehen. Denn es ist kein Zufall, dass sich die Couch auf den Fernseher ausrichtet: Beliebt sind laut Mediamarkt TV-Geräte mit einer Bildschirmdiagonale von 55 Zoll. "Wir registrieren aber auch ein steigendes Interesse der Österreicher und Österreicherinnen an größeren TV-Geräten und verzeichnen einen Anstieg bei der Nachfrage nach Modellen ab 65 Zoll", sagt eine Unternehmenssprecherin. Sova hat die Erfahrung gemacht: "Männer wollen den großen Bildschirm."