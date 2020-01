Tommy Hilfiger: "Österreich kleidet sich international"

Ist Letzterer den sozialen Medien geschuldet?

Definitiv. Modeinteressierte beziehen ihre Inspirationen heutzutage mittels Instagram aus der ganzen Welt. Dadurch wollen auf einmal gefühlt alle dieselben Marken tragen.

Sehen nicht dann alle irgendwann gleich aus?

Stimmt, das kann passieren. Ich als Designer fände das schrecklich.

Was tun Sie für jene Kunden, die aus der Masse hervorstechen wollen?

Normalerweise dauert es viele Monate bis ein Kleidungsstück nach einer Laufstegpräsentation in die Läden kommt. Ich mache mittels des sogenannten See Now, Buy Now-Prinzips das Gegenteil: Die Kollektion ist nach der Modenschau sofort erhältlich. Kunden wollen heutzutage ein Kleidungsstück so schnell wie möglich haben. Deshalb bieten wir zusätzlich die Möglichkeit, direkt über unseren Instagram-Account einzukaufen.