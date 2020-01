Ausstieg: Was jetzt mit Meghans royaler Garderobe passiert

Rund eine Million US-Dollar - so hoch waren laut Experten Meghans Ausgaben für Mode alleine im ersten halben Jahr nach der Verlobung mit Prinz Harry im Jahr 2017. Diese Summe hat sich in der Zwischenzeit freilich vervielfacht. Meghan ist ein Fan von teurer Mode, hat auch nach ihrer Hochzeit in einem luxurösen Givenchy-Kleid regelmäßig die Entwürfe des französischen Modehauses getragen. Während ihre Schwägerin Kate oft Outfits mehrfach trug, gab es an Meghan stets nur die neuesten Kollektionen zu sehen.

Finanziell bislang kein Problem für die 38-Jährige. "Jetzt, wo sie Teil der royalen Familie ist, kümmert sich Prinz Charles um die Kosten ihrer Arbeitsgarderobe", sagte Royal-Expertin Katie Nicholl 2018 in einem Interview mit Entertainment Tonight.

Geschenke? Ja, bitte!

Doch muss sie jetzt, wo sie und Harry das britische Königshaus verlassen, ihre Garderobe, für die sie nicht aus eigener Tasche bezahlen musste, retournieren? Im Gespräch mit Page Six sagte Royal-Insider Emma Forbes, dass Meghan höchstwahrscheinlich die in den vergangenen Jahren gekauften Stücke behalten darf. "Ich denke nicht, dass das Hochzeitskleid ihr Eigentum ist, aber sie hat in letzter Zeit vieles von Club Monaco und Banana Republic getragen und ich denke diese Sachen kann sie behalten", sagte die Britin.