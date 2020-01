Gottschalk in Kitzbühel ziemlich wortkarg, Dempsey dafür gesprächiger

Okay, der Satz „in ist, wer drin ist“ wird ja oft strapaziert, aber kaum wo passt er so gut, wie Samstagnacht im WWP-VIP-Zelt. Die Einladungen zur „ KitzRaceParty“ sind nämlich heiß begehrt. Gegrillter Atlantik-Hummer und Filet vom Kalb mit Sellerie-Mousseline stärken schon recht nobel für eine ausgelassene Party – diesmal ganz unter dem Motto „Mythos⁸⁰“, also alles rund um 80 Jahre Hahnenkamm und seine Ski-Legenden.

Die prominenten Gäste: