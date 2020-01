Hotspot Weißwurstparty: Wo jeder einen Zipfel der Prominenz erhaschen will

„Streif-Caruso“ Hansi Hinterseer war nach eigenen Angaben noch nie dort (okay, mit Fellboots vielleicht auch ein bisserl zu heiß), dafür drängten sich Freitagabend 2.500 andere begeisterte Weißwurst-Zuzler, darunter auch viel Prominenz, durch die Gänge des Stanglwirts in Going.

Innerhalb einer Stunde waren die streng limitierten Tickets für die „urigste Hüttengaudi“, die legendäre Weißwurst-Party, im Rahmen des Kitzbüheler Hahnenkamm-Rennens ausverkauft. Kurze Zeit später standen schon 1000 Namen auf der Warteliste.

Die Gäste der Weißwurstparty