Kitzbühel: Streif-Tipps vom Bergdoktor und eine amüsante Verwechslung

Victoria kam in Begleitung von Karl-Heinz und Fiona Grasser, die sich auch ganz begeistert zeigte. „Was die Sportler hier leisten, ist großartig und was der Herr Weirather (Betreiber des VIP-Zeltes) hier macht, ist auch großartig. Für uns Kitzbüheler ist das eine absolute Aufwertung in jeder Hinsicht. Das ist echt spitze, was die Sportler sich hier trauen.“

Auch dabei: „Bergdoktor“ Hans Sigl. Der hat die Streif übrigens schon einmal bezwungen. „Ich bin mit Schauspielkollegen schon ein paar Mal heruntergefahren, die wollten das unbedingt erleben. Dann schaut man zu, wie wenig dann noch übrig bleibt am Ende“, lachte er im KURIER-Talk. Kleiner Tipp gefällig? „Mit Pflug und Stemmbogen geht’s am besten.“

Ein Fixstarter in Kitzbühel fehlte heuer ganz besonders: Formel-1-Legende Niki Lauda (20. Mai 2019). Dafür zeigte sich seine Witwe Birgit bei einem ihrer seltenen Society-Auftritte.