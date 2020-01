Empfang von Mikl-Leitner: Niederösterreichische Gemütlichkeit in Kitzbühel

Prominent besetzt ging’s Donnerstagabend im Hotel zur Tenne los. Denn dort lud Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner unter dem Motto „Ausg’steckt is“ zum traditionellen Niederösterreich-Empfang.

„Der Wein und die Winzerinnen aus Niederösterreich sind eine wertvolle Visitenkarte für unser Bundesland und fungieren damit als weltweite Botschafter“, so schwärmte Mikl-Leitner. Doch damit nicht genug: „Für Wein und Sekte aus Niederösterreich sollte in jedem Hotel und Gastronomiebetrieb in Kitzbühel ein Platz sein.“ Und ihre erklärte Mission ist „ein wenig niederösterreichische Gemütlichkeit nach Kitzbühel zu bringen.“

Neben Großinvestor René Benko und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck hatte sich auch Opernsängerin und Dancing-Stars-Kandidatin Natalia Ushakova angesagt. Bereits zum zweiten Mal schnuppert die Sopranistin Kitz-Luft. „Beim ersten Mal bin ich davongelaufen. Ich habe Angst bekommen“, verriet sie. „Die Streif ist so steil und wild, da hab’ ich keine Nerven dafür. Ich bin sehr nahe an der Piste gesessen und habe mitgezittert und mitgefühlt. Ich habe großen Respekt und die Skifahrer sind echte Helden für mich“, so Ushakova.

