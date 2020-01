Vor Kitzbühel-Rennen: Hirscher kam, sah und verschwand wieder

Das sind die üblichen Nebengeräusche, die in Kitzbühel oft einmal alles übertönen. Wobei man beim Kitzbüheler Ski Club (KSC) das Après-Ski heuer bewusst eingedämmt hat. Statt eine pompöse Jubiläumsgala zu veranstalten, wurde das Preisgeld erhöht: So dürfen sich die Sieger von Abfahrt und Slalom diesmal über 100.000 Euro freuen – die höchsten Prämien in der Geschichte des Skisports.

Am Mittwoch nehmen die Abfahrer im Training erstmals Kontakt mit der Streif auf, die sich auf Grund der tiefen Temperaturen in perfektem Zustand präsentiert, wie in Kitzbühel alle unisono versichern. Für die Abfahrt war Marcel Hirscher kein Tipp zu entlocken, im Slalom setzt er auf Clément Noël. „Wenn er durchkommt, ist er am Podium.“