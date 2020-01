Chaos im Online-Handel: Immer Ärger mit den Paketen

In etwa gleichem Ausmaß vom Umsatzabfluss ins Internet betroffen ist der Elektro- und Elektronikhandel. Der Bekleidungshandel schafft auf der Fläche zwar noch ein kleines Wachstum, inflationsbereinigt bleibt aber auch hier nur ein Minus übrig. Noch etwas ausgeglichener ist die Situation im Sporthandel. Hier wird in den Geschäften noch ein deutliches Plus geschrieben, jenes im Internet ist aber wesentlich höher.

Schmerzhafter Abfluss

„In diesem Tempo wird es auch weitergehen“, sagt Will. Der Onlinehandel wachse in Österreich derzeit acht Mal so schnell wie der stationäre. Über alle Branchen verteilt legten in Österreich die Online-Umsätze um 11,2 Prozent zu, jene in den Geschäften nur um 1,8 Prozent. Was Will beim Online-Wachstum am meisten schmerzt: „Rund 60 Prozent der Umsätze fließen ins Ausland.“

Trotz fetter Zuwächse ist der Wettbewerb im Internet brutal. In Österreich gibt es rund 12.000 Webshops. Umsatzzuwächse würden nur die besten hundert verzeichnen, jene dahinter hätten mit Rückgängen zu kämpfen, sagt Will.

Die größten drei Anbieter machen in Österreich 1,1 Milliarden Euro Umsatz, der gesamte Onlineumsatz in Österreich – heimische und ausländische Anbieter zusammengerechnet – kommt auf zehn Milliarden Euro. Zu den stärksten Plattformen zählen Amazon, Zalando, Universal und Otto. Kleine, die online erfolgreich sein wollen, müssen sich entweder Nischen suchen oder günstig anbieten können.