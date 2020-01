Ärgernis gelber Zettel: Wenn der Postmann niemals klingelt

Wer kennt das nicht? Man wartet auf ein Paket. Dank der Information aus der App oder Webseite der Post ist ersichtlich, dass die Zustellung am heutigen Tag bis 14:30 Uhr erfolgen soll. Da es sich um eine 15 Kilogramm schwere Sendung handelt, bleibt man zuhause und wartet.

Um 14:17 Uhr schließlich die Nachricht in der App: „Es erfolgte ein Zustellversuch. Der Empfänger konnte nicht angetroffen werden. Die Sendung kann am nächsten Werktag in unserer Post-Geschäftsstelle abgeholt werden.“

Ein erneuter Zustellversuch ist im Normalfall nicht vorgesehen, zumal es für Kunden praktisch unmöglich zu beweisen ist, dass gar nicht geklingelt wurde.