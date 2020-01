Was die Beckhams anziehen, wenn sie mit dem Zug verreisen

Dass sie eines der stylishsten Pärchen der Welt sind, stellen Victoria und David Beckham regelmäßig unter Beweis. So auch vergangenes Wochenende, als die beiden von Paparazzi am Pariser Gare du Nord abgelichtet wurden.

Pärchen-Look

Anlässlich der derzeit in der französischen Hauptstadt stattfindenden Fashion Week reisten die Designerin und der Ex-Fußballprofi mit dem Eurostar von ihrer Heimatstadt London nach Paris. Für die knapp zweieinhalb Stunden Fahrzeit schmissen sich die beiden in typischer Beckham-Manier in Schale.