Alle machen blau: Warum Designer auf den Farbtrend aufspringen

Rosa und Grau sind out

2020 geht es laut Pantone wieder zurück in die klassische Farbwelt zu einem satten Blau, das Harmonie und Optimismus versprühen soll. Für Einrichtungsexperten wie Robert McKinley ist es tatsächlich eine Freude, hat er sich an den bislang dominanten Rosa- Grau- und Beigetönen doch schon mehr als sattgesehen. „Ich freue mich, dass wir das nun hinter uns lassen können“, erklärt der in New York ansässige und international bekannte Hotel-Ausstatter der Trendbibel Vogue.

Merkel und Clinton sind Blau-Fans

Grün- und Blautöne sind jetzt im Kommen. Dabei gilt das klassische Blau auch abseits seines Jahressieges als beliebte Farbe. Modedesigner Giorgio Armani etwa setzt seit Jahrzehnten auf das elegante Dunkelblau, und auch die Politikerinnen Hillary Clinton und Angela Merkel gelten als Fans der Farbe – ganz besonders in Form von Hosenanzügen.