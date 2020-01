Modetrends 2020: Was bleibt, was kommt?

Große Taschen, Pantoffeln und knallenge Jeans? Längst Schnee von gestern. Die Modeindustrie hat ihre Trendschau für 2020 bereits im September 2019 bei den Fashionweeks präsentiert. Was von der riesigen Auswahl tatsächlich gefragt ist, hat sich mittlerweile herauskristallisiert. Eine kurze Zusammenfassung der Highlights 2020.

Die Wilden Siebziger: Alles was nach Mick Jagger und Charlies Angels aussieht, ist in. Vor allem hochbündige Glockenhosen in Kombination mit körperbetonten Hemdblusen sah man auf den Laufstegehen bei Victoria Beckham oder Chloe.