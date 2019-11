Die neuen Spießerlooks: Bitte ganz bieder und zugeknöpft

Mit der bedeckteren Kleidung könnte auch der bisherige „Jugendterror“ in der Modewelt langsam ein Ende finden. So sieht dasdie niederländische Trendforscherin Li Edelkoort, die auf einem Symposion in Berlin erklärte: „Unsere Einstellung zu Makeln und zum Alter verändert sich.

Die Zeiten, in denen aus Frauen perfekte Barbiepuppen gemacht werden sollten, sind schon bald endgültig vorbei.“ Es mache sich zudem eine Prüderie wie im Mittelalter breit – in Form von weiten Tuniken und in dunklen Farbtönen, wie sie für Maler dieser Zeit typisch waren. „Wir haben genug nackte Schultern gesehen.“

Weil wir in immer unruhigeren, instabilen Zeiten leben, schenken wir im Umkehrschluss vermehrt Details Aufmerksamkeit, so Edelkoort. Kopf und Schulterpartie nehmen den Fokus ein. Daher werden auch Kopfbedeckungen, Ketten und Halskragen wichtiger.