Junge Spießer: Ist konservativ das neue Cool?

Wer "die Jugend von heute" in eine Schublade stecken möchte, wird bald an seine Grenzen stoßen. Viel war in den vergangenen Jahren von einem neuen Biedermeier, einem Rückzug ins Private die Rede, nun gehen die Leistungsträger von morgen für den Umweltschutz auf die Straße, etikettieren sich stolz als Feministen und Feministinnen, fordern die Ehe für alle und wählen die Grünen in den Prozente-Himmel.

Dennoch attestieren ihnen Jugendforscher immer wieder, so angepasst wie kaum eine Generation vor ihnen zu sein. Familie ist für die 16- bis 29-Jährigen der mit Abstand wichtigste Lebensbereich, ergab die Wertestudie des Instituts für Jugendkulturforschung Anfang Oktober. Ähnliches brachte die Shell Jugendstudie zutage, die alle vier Jahre das Gedankengut der (deutschen) Jugend ergründet: Anstatt zu rebellieren, fahren Junge einen Kuschelkurs mit den Eltern; ein sicherer Job sowie "das Gefühl, etwas zu leisten" stehen ganz oben auf der Wunschliste; die größte Angst ist die Klimakrise. Pragmatisch seien sie, wertorientiert und leistungsbereit.