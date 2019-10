Jugendstudie: Nichts ist heute wichtiger als die Familie

Man könnte diesen Trend wenig schmeichelhaft als das „neue Biedermeier“ bezeichnen: Die Familie ist der wichtigste Lebensbereich junger Menschen, wie die aktuelle Wertestudie des Instituts für Jugendkulturforschung zeigt. Auch Bekannte und Freunde stehen hoch im Kurs.

Bernard Heinzlmaier, der die Studie (Grafik) geleitet hat, will das Ergebnis nicht so abwertend kommentieren: „Menschen suchen nach Halt. Und den finden sie immer weniger im Job oder in der Schule, weil es dort vor allem um Konkurrenz und Ausscheidungswettbewerb geht.“ Deshalb besinnen sie sich auf die Familie – eine Institution, in der sie Wertschätzung und eine Beziehung zwischen Menschen erleben, die eben nicht kommerzialisiert ist.

Geändertes Familienleben

Das gelte nicht nur, aber ganz besonders bei den 16- bis 29-Jährigen: Hier ist bei 76 Prozent die Familie der wichtigste Lebensbereich, bei den älteren Erwachsenen sind es 66 Prozent. Das hat sicher auch damit zu tun, dass sich das Familienleben gewandelt hat: „Es wird heute als angenehm empfunden,“ interpretiert Heinzlmaier die Ergebnisse: "Wollten frühere Generationen so schnell wie möglich ausziehen, so wird Familie heute als der Ort gesehen, wo immer jemand da ist, wenn man ihn braucht.“