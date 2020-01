Jennifer Aniston beweist, dass ihr Look nie aus der Mode kommt

Bei Gedanken an Red-Carpet-Events kommen den meisten wohl ausladende Roben mit Glitzer, tiefen Ausschnitten und langen Schleppen in den Sinn. Dass es auch mit deutlich weniger Tam Tam geht, zeigte Jennifer Aniston am vergangenen Wochenende bei den SAG Awards.

Die 50-Jährige war für ihre Rolle in "The Morning Show" als beste Schauspielerin nominiert - und räumte ab. Entgegen nahm sie ihre Trophäe in einer minimalistischen Kreation von Christian Dior.