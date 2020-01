Was Louis Vuitton mit einem tennisballgroßen Rohdiamanten vorhat

Nur einige wenige geladene Gäste durften ihn bestaunen. In seiner Filiale am Pariser Place Vendôme präsentierte das Modehaus Louis Vuitton in den vergangenen Tagen seine neueste Errungenschaft: den zweitgrößten Rohdiamanten der Welt. Vergangenes Jahr in der Karowe Mine in Botswana gefunden, wiegt Sewelô satte 1.758 Karat (ca. 352 Gramm) und ist damit ungefähr so groß wie ein Tennisball.

Wieviel das französische Luxusunternehmen für diese Rarität bezahlt hat, will CEO Michael Burke nicht verraten. Das Investment wird von internationalen Medien auf 50 Millionen US-Dollar geschätzt – und ist ein gut durchdachtes.