Louis Vuitton-Show: Eine neue Ära und ein gerührter Kanye West

Freudentränen

Virgil liefen anschließend Tränen über die Wangen. Der Designer und der Musiker haben lange zusammengearbeitet. West besuchte Paris mit Ehefrau Kim Kardashian, die in der französischen Hauptstadt im Oktober 2016 Opfer eines dramatischen Raubüberfalls geworden war. "Danke Paris für die emotionale Reise zurück", schrieb Kardashian später auf Twitter.

Virgil Abloh gilt als einer der gefragtesten und einflussreichsten Designer weltweit. Der 1980 geborene Gründer des erfolgreichen Streetstyle-Labels Off-White designte unter anderem bereits für Nike und Ikea. Auch in seiner ersten Louis-Vuitton-Kollektion überführte Abloh klassische Streetstyle-Elemente wie Kapuzenpullis oder Sneakers in Luxusmode. Er setzte vor allem auf einfarbige Looks - teilweise auch ganz in Weiß. Abloh ist der erste afroamerikanische Kreativdirektor bei Louis Vuitton - und läutet jetzt mit seinem unverwechselbaren Stil eine neue Ära beim französischen Modehaus ein.