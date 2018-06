Ist das Collier in "Ocean's 8" eigentlich echt?

Echt ist sie somit, jedoch kein Original. Dieses wurde vom französischen Luxusunternehmen in den Dreißigern für den Maharadscha von Nawanagar kreiert. Im Collier enthalten war „The Queen of Holland“, ein blau-weißer fancy colour Diamant mit einem Gewicht von 136.25 Karat und deshalb als "weltweit feinste Kaskade von farbigen Diamanten" beschrieben. Der Name Jeanne Toussaint wurde als Tribut an die einstige Designchefin, die in den Dreißigern auch Muse des Hauses war, gewählt. Das Original existiert nicht mehr, der Nachbau für den Film ist jedoch nicht minder spektakulär.