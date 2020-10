Kein Corona-Preiseinbruch: Teuerste Wohnung in Tirol verkauft

Kärnten



1.2,0 Mio. Euro. Eine Wohnung in Techelsberg am Wörther See.

2.1,8 Mio. Euro. Eine Wohnung in Maria Wörth.

3.1,5 Mio. Euro. Eine Wohnung in Techelsberg am Wörther See.



Niederösterreich



1.3,9 Mio. Euro. Ein Einfamilienhaus in Klosterneuburg.

2.1,4 Mio. Euro. Ein Einfamilienhaus in Biedermannsdorf.

3.1,4 Mio. Euro. Ein Einfamilienhaus in Schwechat.



Oberösterreich



1.2,2 Mio. Euro. Ein Einfamilienhaus in Attersee am Attersee.

2.1,9 Mio. Euro. Eine Wohnung in St. Lorenz.

3.1,5 Mio. Euro. Eine Wohnung in Gmunden.

Salzburg



1.1,8 Mio. Euro. Ein Einfamilienhaus in Salzburg.

2.1,5 Mio. Euro. Ein Einfamilienhaus in Seekirchen.

3.1,5 Mio. Euro. Eine Dachgeschosswohnung in Elsbethen-Glasenbach.

Steiermark



1.1,4 Mio. Euro. Ein Einfamilienhaus in Graz-St. Veit.

2.950.000 Euro. Ein Einfamilienhaus in Graz-Kroisbach.

3.840.000 Euro. Ein Einfamilienhaus in Graz.



Tirol



1.9,6 Mio. Euro. Ein Einfamilienhaus in Kirchberg in Tirol.

2.6,8 Mio. Euro. Eine Dachgeschosswohnung in Kitzbühel.

3.6,8 Mio. Euro. Ein Einfamilienhaus in Kitzbühel.



Vorarlberg



1.2,7 Mio. Euro. Ein Einfamilienhaus in Lochau.

2.2,5 Mio. Euro. Eine Wohnung in Lech.

3.1,9 Mio. Euro. Ein Einfamilienhaus in Dornbirn.



Wien



1.6,8 Mio. Euro. Ein Einfamilienhaus in Wien 19., Döbling.

2.6,5 Mio. Euro. Eine Wohnung in Wien 01., Innere Stadt.

3.6,1 Mio. Euro. Ein Einfamilienhaus in Wien 19., Döbling.