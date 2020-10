Tapetenwechsel: Schlafen in den aussergewöhnlichsten Hotels Wiens

Urlaub gestrichen? Macht nichts! Selbst wenn man morgens ins Büro geht, fühlt es sich besser an, wenn man manchmal aus einer anderen Umgebung in den Tag startet als vom trauten Heim. Immer mehr kreative junge Köpfe investieren nämlich in ungewöhnliche Locations, um darin Apartments und Gästezimmer zu errichten. Und weil Wiens Geschichte so abwechslungsreich wie ihre Bezirke ist, kommen die Gäste zusätzlich zu fantasievollen Zimmern und einem besonderen Frühstückserlebnis – zu Geschichten, die sie daheim sicher nicht erlebt hätten.

Die alternativen Übernachtungsstätten erzählen Spannendes: wenn zum Beispiel Wasserleitungen frei durchs Zimmer laufen, Kabel von der Decke baumeln, die Einrichtung aus Bauplanken besteht und es leicht nach Essig riecht. Dann ist man sicher in Wiens Essigfabrik und Bierbrauerei von Erwin Gegenbauer gelandet. Geht es nach den Vorstellungen des Bio-Brauers, sollen seine Gäste sogar am Betriebsleben teilnehmen. So wird an der morgendlichen Tafel mit allen gemeinsam gefrühstückt. Und wer will, erntet frisches Obst und Gemüse im Innenhof.

Wer hingegen lieber einmal so luxuriös schlafen möchte, wie eine italienische Principessa, findet im Romantik-Hotel Urania ein passendes Bett mit Deckenfresken. Eilige die schnell mal kurz mit ihrer App einchecken wollen, können dies in den Räumen von Hotel Schani tun. Und alle die gerne in Themenzimmern übernachten, finden etwa in den Apartments von "Chez Cliché Räume wie den „Raul’s Private Countryclub“, ganz im Stil eines Landlords und mit einer Whiskyflasche am Couchtisch.

Schlafen wie Sisi / Die Schloss Schönbrunn Grand Suite, 1130