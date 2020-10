Bundesländer-Ranking: Wiener haben die kleinsten Wohnungen

Insgesamt gibt es 3,95 Millionen Hauptwohnsitze in Österreich. Betrachtet man die Haushaltsgröße, also wie viele Personen an einem Wohnsitz gemeldet sind, dann führt hier eindeutig der Einpersonenhaushalt mit 1,5 Millionen oder 37,5 Prozent, gefolgt von Zweipersonenhaushalten mit rund 1,2 Millionen (30,3 Prozent).

Der Anteil der Einpersonenhaushalte war 2019 mit 44,3 Prozent in Wien am höchsten, gefolgt von Kärnten und Salzburg. Den geringsten Anteil an Einpersonenhaushalten findet man im Burgenland (31,9 Prozent). KM, DS