Von der Noblesse zur Tristesse: Der Opernringhof

Beste Adresse

„Früher war das die beste Adresse“, sagt Wolfgang Strobl, Inhaber des Fledermaus-Cabarets. Er machte im Opernringhaus 1981 einen der ersten Schallplattenläden Wiens auf. „Hier lebte der weltberühmte Taucher Hans Hass, Schauspielerin Lilly Palmer, alle internationalen Fluglinien waren hier. Das Verkehrsbüro war da, wo jetzt noch Maredo steht“, sagt er.

Die deutsche Steak-Kette meldete dieses Jahr Konkurs an. Die einzige Filiale in Wien, die sich in der Mitte der Passage befindet, sperrt nicht mehr auf. Auch Gabriel Bochorov, der seit Jahrzehnten mit seinen Sightseeing-Bussen „Red Bus“ im Opernringhof präsent war, hat den kleinen Laden geräumt.



Red Bus Tours klebt noch am Glas, Broschüren liegen am Boden. „Die Position war nicht schlecht, aber die Miete zu hoch“, sagt der Unternehmer.