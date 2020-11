Verliebt in 1210: Einmal Floridsdorfer, immer Floridsdorfer

Dass vieles heute nicht mehr ist, wie es war, ist eine Binsenweisheit und trifft doch auf Floridsdorf stärker als auf andere Bezirke zu. Der Schlingermarkt hat bessere Zeiten erlebt, das alte Schulschwänzer-Café Fichtl auf der Schlosshofer Straße hat endgültig geschlossen und vor allem wurden die Wiesen und Felder hier in atemberaubender Geschwindigkeit verbaut und die alten Häuser abgerissen. In Floridsdorf wird viel gebaut, aus Sicht der Bürgerinitiativen zu viel. Aktuell geht’s etwa um die weitere Verbauung der Siemensäcker und des Donaufeldes, die die letzten Bauern hier in Bedrängnis bringt. Auch, dass in Dörfern wie Leopoldau, Schutzzone hin oder her, die alten Häuser abgerissen werden und in Dorfwirtshäusern nun Zuwanderer ihre Kirchen untergebracht haben, schlägt vielen Alteingesessenen auf den Magen. Die Politik argumentiert stets mit dem großen Wohnungsbedarf. Die vielen Bürgerinitiativen wollen das nicht recht glauben und kämpfen dagegen.