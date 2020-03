Warum Luxushotels im Trend liegen

Exklusiv und unvergesslich

Auf diesen Luxus-Trend setzt auch das neue Internetportal superiorhotels.info, das das Marktsegment der gehobenen Hotellerie möglichst umfangreich präsentieren will. Redaktionsleiter Roland Bamberger definiert Luxushotels so: „Es geht weniger um Glamour als um großzügigen Raum und besonderes Design. Oft sind es auch außergewöhnliche Ausblicke, naturnahes Ambiente und natürlich das gewisse Extra an Aufmerksamkeit, die ein Gefühl von Luxus erzeugen.“ Beispiele, die das Gefühl von Luxus vermitteln, gibt es genügend. Auf perfektes Concierge-Service legt man etwa in den familiengeführten Edelherbergen, wie dem Hotel Ronacher in Bad Kleinkirchheim, dem Hotel Post in Lech, dem Zürserhof in Zürs oder dem Hotel Bismarck in Bad Hofgastein, wert. Wer eine Suite bucht, wird rund um die Uhr von einem Hausbutler betreut: Er bringt Skier zum Wachseln, ist Begleiter beim Shoppen, packt Koffer aus und ein oder sitzt auf Wunsch mit den Kindern vor dem Fernseher, während sich die Eltern das Gourmetmenü im hoteleigenen Haubenrestaurant schmecken lassen. Oberstes Gebot ist Diskretion. Über Namen, Vermögen, Beruf und Vorlieben der betuchten Gäste wird eisern geschwiegen. Wer etwa in der größten Penthousesuite des Landes – 520 Quadratmeter groß, fünf Schlafzimmer für zehn Personen, Rundumblick auf Natur und Berge – nächtigt, wird auch im Kempinski Hotel das Tirol in Jochberg bei Kitzbühel nicht verraten.