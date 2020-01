Pitztaler Gletscher: Wie schmeckt Wein auf 3.400 Meter?

Weinmuffel können sich abseits von Eisklettern für eine Champagner-Degustation in der versteckten Gletscherhöhle anmelden. Den Touristikern fallen jedes Jahr neue Attraktionen ein. Ein Abstecher in die Hochzeiger-Skiregion, die Heimat von Benni Raich, wäre auch eine Option. Dort rocken am 5. April auf der Mittelstation Josh – bekannt für seine Hits „Cordula Grün“ oder „Vielleicht“ –, die Band High South und die österreichische Newcomerin Julia Anna auf der Open-Air-Bühne. Fad wird es jedenfalls nie. Den Skitag kann man gemütlich oder actionreich ausklingen lassen. Ob an Bars, in Hütten am Berg oder in einer der Schirmbars, Cafés und Pubs im Tal.