Obertauern ist mehr als nur Ibiza

Snowbiken können Obertauern-Gäste in Kochs Skischule „ausprobieren und ganz leicht erlernen“, wie er sagt. „Ich bin halt ein bisserl ein Verrückter.“ Die Erlebnisse seiner Südamerika-Bike-Tour – 4.500 Kilometer, 37.000 Höhenmeter in 39 Tagen – hielt er in einem Buch fest. Humor und Ideenreichtum stecken in diesem zähen Sportler: 780 Kilometer lang war sein Fußmarsch zum Altar. Als sich der Skilehrer 2007 Hals über Kopf in seine deutsche Schülerin Danuta verliebte und um ihre Hand anhielt, schlug er vor, zur Pilgerhochzeit auf dem Jakobsweg zur Kathedrale von Santiago de Compostela zu gehen.