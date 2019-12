Warum der Weißensee das schönste Natureis hat

Am Ende des Tages gibt’s für Gäste des Hotels Regitnig eine Aufwärmrunde im Schwitzkasten von Saunameister Alen im Badehaus am See. Wer gut gelaunt ist, wird beim Mandarinenduft-Aufguss mit Alen Zuccheros „Senza Una Donna“ singen. Den kühlen Kopf holt man sich dann im Eisloch von Janks geliebten Weißensee.

Ganz ohne Sport kommen die Besucher der Winter-Cocktailtage Anfang Jänner 2020 aus. Am 3. Jänner werden die Speisen der lokalen Köche mit den Drinks der Barprofis kombiniert. Am 4. Jänner werden am westlichen Seeteil in Techendorf-Süd Cocktail-Variationen angeboten.