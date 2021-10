Stadt Wien gibt grünes Licht für Weihnachtsmärkte

Konkret gibt es laut Verordnung nämlich mehrere Möglichkeiten. Wenn das gesamte Marktgebiet zur Veranstaltungszone wird, kann man diese komplett einzäunen. Beim Einlass gäbe es dann eigene 2,5-G-Kontrollen.

Band oder Zaun

Alternativ kann man auf die Einzäunung verzichten; dann benötigt aber jeder, der bei den Ständen einkaufen oder etwas konsumieren möchte, ein Event-Armband. Für diese Bänder muss es eigene Ausgabestellen geben. Wer nichts kauft, sondern nur schlendern will, braucht kein Band.

Laut Verordnung sind auch eigene Konsumationszonen am Markt denkbar. Hier könnten die Gastrostände mit einer Band-Absperrung (oder einem Zaun) abgetrennt werden, beim Einlass wird kontrolliert.

Auch hier ist aber eine Lösung mit einem Event-Armband möglich. In diesem Fall würde beim Stand selbst die Kontrolle des Armbands erfolgen, das bei einer vorangegangenen 2,5-G-Kontrolle ausgegeben wurde.

Hohe Adventmarkt-Dichte

In Wien gibt es aufgrund der hohen Dichte an Adventmärkten einen besonders großen Abstimmungsbedarf. 2019, also in der Weihnachtssaison vor der Pandemie, gab es in der Hauptstadt immerhin 21 Märkte mit 1.030 Ständen.

Darum wäre „bei der Event-Armbandlösung jedenfalls eine Abstimmung zwischen Weihnachtsmärkten, die diese Zutrittskontrolle nützen, sinnvoll“, heißt es aus dem Büro Hacker.