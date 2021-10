Wackeliger Zeitplan: Wiens Punschstände in Warteposition

„Manche Veranstalter bitten uns daher, mit den Genehmigungen noch zu warten“, sagt ein Sprecher. Der Grund: Muss eine bereits bewilligte Einreichung beim Marktamt wegen der Bestimmungen in der Verordnung geändert werden, kostet das.

Starttermine angesetzt

Geht alles nach Plan, dann eröffnet der Weihnachtstraum beim Rathaus am 12. November. Diesjährige Neuerung: Eislaufen kann man dort nicht (sondern erst beim Eistraum im Jänner). So will man im gesamten Rathauspark Platz für die Adventmarkt-Besucher haben.

Ebenfalls am 12. November wollen das Weihnachtsdorf am Uni-Campus im Alten AKH, der Weihnachtsmarkt am Stephansplatz und jener am Spittelberg ihre Pforten öffnen.